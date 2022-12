La cantante Jess Glynne basó su disco en las experiencias vividas con su exnovia

Agosto de 2013 trajo una buena y una mala noticia para la cantante británica Jess Glynne. Casi al mismo tiempo la pelirroja de 'Hold My Hand' firmaba su contrato con la discográfica Atlantic Records, al tiempo que concluía su relación sentimental con la mujer que inspiró numerosos temas de su álbum 'I Cry When I Laugh' (agosto 2015). Desde entonces Jess y su misteriosa enamorada perdieron todo contacto.

"Las canciones de este álbum son sobre una chica. Yo nunca mentiría sobre una situación en la que he estado. Soy una persona sincera. Siento que con mi álbum estoy poniendo las cartas sobre la mesa. No querría que fuera malinterpretado y el hecho es que esas canciones son sobre una chica. Tenía el corazón roto por una chica, no era un chico. Pero no he hablado con ella, no nos hablamos. No hay comunicación. Es muy triste cuando lo piensas, lo de que no hablemos. Pero es su decisión. Ni siquiera sé lo que está haciendo. Ni siquiera sé si lo ha escuchado", confesó la artista de 25 años al diario The Independent.

Sin embargo, Jess sostiene que su nuevo disco no será un álbum de corazones rotos, como los aplaudidos álbumes de Adele o Sam Smith, a pesar de que sus letras sean un testimonio sincero de su vida.

"Mi álbum no es un álbum de corazones rotos. Escribí sobre lo que estaba viviendo, y realmente atravesaba un momento de mier*a. Cuando firmé mi contrato discográfico estaban pasando muchas cosas y lo estaba pasando mal. Pero la vida me inspira, las experiencias me inspiran y eso es de lo que trata el álbum. Decidí intentar usarlo y ver lo positivo de lo que estaba pasando. Realmente siento que es un disco muy positivo", concluyó la artista.