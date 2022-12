La banda de Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry actuará en Rock in Rio 2015

La primera actuación del grupo creado por Johnny Depp junto a Alice Cooper y Joe Perry, Hollywood Vampires, tendrá lugar en el festival Rock in Rio 2015 que se celebrará entre el 18 y el 27 del próximo mes de septiembre en Río de Janeiro (Brasil).

"Alice Cooper y Johnny Depp llevan tocando juntos un tiempo pero ahora con Joe Perry en Hollywood Vampires lo volverán a bordar", se lee en la web de Alice Cooper.

La nueva banda -cuyo nombre rinde homenaje a un grupo de músicos de los 70- actuará la misma noche que Queens of the Stone Age y System of a Down.

No es la primera vez que los tres artistas tocan juntos, de hecho Johnny Depp es asiduo a compartir escenario con roqueros de renombre, como Marilyn Manson, The Black Keys y Oasis.

Sin embargo, el anuncio llega solo semanas después de que el actor -quien recientemente contrajo matrimonio con su novia Amber Heard- dijera que le parecía vergonzoso que estrellas del cine se convirtieran en músicos.

"He sido muy afortunado por tocar en discos de amigos, y sigo haciéndolo. La música es parte de mi vida pero nunca oirás a The Johnny Depp Band. Eso no pasará. Odio esa idea de: 'Ven a verme tocar la guitarra porque me has visto en 12 películas'", declaraba el intérprete al periódico The Sun.