Kylie Minogue odia que llamen a su novio Joshua Sasse 'toy boy'

La cantante Kylie Minogue (47) detesta que la gente utilice el término 'toy boy' (amante mucho más joven) para referirse a su actual pareja, el actor Joshua Sasse (27), solo porque él es dos décadas menor que ella.

"Creo que es despectivo tanto para él como para mí. Me gustaría poder eliminar esa palabra. No nos afecta demasiado porque ese no es nuestro caso. Pero Dios, me gustaría que dejaran de decirlo de una vez por todas. Si te paras a pensar en todas las relaciones exitosas en las que hay una diferencia de edad... Es pura suerte que conozcas a alguien y te enamores, y que encima esa persona se enamore también de ti. Sientes que tu vida es mejor solo por el hecho de que estáis juntos... Soy muy feliz", aseguró la intérprete al periódico Daily Mirror.

Kylie llevaba tiempo planeando tomarse un descanso profesional para viajar en solitario, pero ahora cuenta con un compañero perfecto, Joshua.

"No hace mucho tiempo estaba pensando en hacer un viaje yo sola. Pero afortunadamente ya no tendré que hacerlo sola. En esta industria tienes que ser capaz de adaptarte a todo. Puedes tener la mejor de las intenciones cuando decides que no vas a trabajar más durante un año, pero yo soy muy curiosa, siempre quiero probar cosas nuevas. Pero me lo he buscado yo solita, ahora tengo un buen motivo para tomarme un descanso".