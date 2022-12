Kylie Jenner quiere utilizar a su madre para aumentar la fama de su novio Tyga

La joven Kylie Jenner (18) quiere que su madre y mánager, Kris Jenner, incluya a su novio Tyga (25) en uno de los episodios del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' para aumentar aún más su popularidad, ya que está convencida de que con un poco de ayuda el joven rapero podría convertirse en el próximo Jay Z.

"Kylie sabe que los contactos de Kris podrían ayudar a llevar la carrera de Tyga al siguiente nivel. Está convencida de que puede llegar a ser el Jay Z de su generación. Quiere que Tyga aparezca en 'Keeping Up with the Kardashians' para que tenga más exposición, y Kris es la clave para conseguirlo. Pero el problema es que ella no quiere regalarle tiempo en pantalla a cualquiera", explica una fuente a la revista Life & Style.

A la matriarca del clan Kardashian no le emociona demasiado la idea de incluir al novio de su hija pequeña en el programa familiar porque teme que la relación entre ellos no sea más que un amorío pasajero.

"Kris es consciente de que Kylie no es más que una adolescente enamorada y si Kris comienza a trabajar con Tyga y su noviazgo se tuerce, podría suponer un verdadero problema", añade.

Sin embargo, Kris sí estaría dispuesta a utilizar su reality para anunciar de manera oficial la relación entre Kylie y el rapero dedicándole todo un episodio.

"Kylie y Tyga están tratando de decidir cuándo y cómo confirmarán que están juntos. Él quiere hacerlo en su programa 'Kingin' With Tyga' porque los datos de audiencia no están siendo demasiado buenos. Pero Kris tiene otra idea en mente. Quiere hacer oficial su noviazgo dedicándole un capítulo entero de 'Keeping Up with the Kardashians'", explicaba un informante al portal Radar Online.