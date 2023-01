Kylie Jenner quiere convertir su marca de cosméticos en una empresa familiar

Hace dos años Kylie Jenner decidió rentabilizar la atención mediática que habían recibido sus labios, y que le había obligado a reconocer públicamente en 2015 el uso de infiltraciones para aumentar su volumen, con el objetivo de lanzar su propia línea de perfiladores y pintalabios coordinados. El producto resultó ser todo un éxito -se calcula que hasta la fecha ha vendido 'lip kits' por valor de 630 millones de dólares- y acabó por convertirse en la piedra angular de un imperio cosmético valorado en la actualidad en 800 millones de dólares.

La estrella televisiva se siente muy orgullosa de lo lejos que ha llegado un proyecto que comenzó invirtiendo sus propios ahorros -250.000 dólares ganados gracias a su trabajo como imagen de distintas marcas- y es consciente de que podría aumentar su considerable fortuna si vendiera Kylie Cosmetics al mejor postor, pero su esperanza es convertirlo en su legado.

"Quizá algún día se lo pasaré a Stormi [su hija de cinco meses], si es que a ella le interesa, claro", ha confesado en una entrevista a la revista Forbes.

Desde luego, Kylie cuenta con experiencia de sobra en negocios manejados por la familia gracias a su trabajo en el reality 'Keeping Up with The Kardashians' y las aventuras empresariales que compartió con su hermana Kendall en la adolescencia. Sin embargo, cuando esta comenzó a labrarse un nombre como modelo y sus respectivas carreras comenzaron a separarse, Kylie tardó un tiempo en descubrir su propia vocación.

"A mí me costó un poco más encontrar algo que hacer por mi cuenta", reconoce en la misma conversación, en la insiste en que su decisión de adentrarse en el mundo de la cosmética se basó en un interés genuino y no en motivos puramente financieros. "En sexto grado ya utilizaba sombra de ojos morada. Recurrí al maquillaje porque me hacía sentir más segura de mí misma".

