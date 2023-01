Kurt Russell no entiende el éxito de Twitter

El actor Kurt Russell -pareja de la actriz Goldie Hawn- acredita su falta de interés por las redes sociales o por ser el centro de atención como algunas de las razones por las que ha sido capaz de mantenerse "normal" después de tantos años de fama.

"Simplemente me dediqué a vivir mi vida como yo quería. Vivo ahora en una época distinta a la mía. No tengo nada que ver con las redes sociales. No sé por qué alguien querría tuitear sus pensamientos. Es parte de un mundo que no entiendo. Nunca fui de los que se publicitan, a no ser que fuera por una película. Y supongo que mi vida apenas ha cambiado desde que empecé. Me gusta actuar y es una gran manera de ganarse la vida", explicó el actor de 64 años en el programa de televisión británico 'This Morning'.

Pero a pesar de no gustarle a Kurt ser objetivo del escrutinio público, compartió sin problemas la clave del éxito de su relación de 32 años con Goldie.

"Creo que la razón por la que hemos estado juntos durante tanto tiempo es que hemos sido capaces de cuidar la relación a diario. Aunque sé perfectamente que hay veces que Goldie pensará: 'No puedo con esto ni un segundo más. Me está volviendo loca'", bromeó el actor en el programa.