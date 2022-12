Kurt Cobain es como 'Papá Noel' para su hija Frances

La viuda del malogrado líder de Nirvana, la polémica Courtney Love, entiende perfectamente la confusión que siempre ha vivido su hija Frances Bean en relación a la figura de su fallecido padre, ya que la joven de 21 años no ha dejado de escuchar historias, anécdotas y recuerdos vinculados a su inolvidable trayectoria pero, al mismo tiempo, cree que nunca llegará a conocer de verdad el mundo interior del emblemático roquero.

"Todos tenemos que ponernos en la piel de mi hija de vez en cuando para comprender de alguna forma cómo se siente. Para ella, su padre es exactamente como Papá Noel, alguien que forma parte de su existencia y del que no ha dejado de oír hablar, pero con el que realmente no mantiene ningún tipo de vínculo real. Es una pena que no pueda recordar su risa inconfundible, el carisma que conquistaba a todo el mundo y, sobre todo, lo mucho que la quería", reveló a la revista Grazia.

Aunque la irreverente artista siempre ha tratado de que la memoria de Kurt Cobain forme parte cotidiana de la vida de su hija -pese a las dificultades mencionadas anteriormente-, al mismo tiempo espera que el nefasto ejemplo que ambos ofrecieron a Frances en lo que concierne al consumo de drogas le sirva como advertencia a la hora de dejarse llevar por las tentaciones.

"Lo mejor de Frances es que siempre ha sido una chica muy sensata y responsable, probablemente porque sabía que sus padres eran dos drogadictos de los que no iba a aprender nada bueno. En el fondo puede que hayamos hecho un gran trabajo con ella, mostrándole con exactitud las consecuencias de una vida poco ejemplar. Creo que de vez en cuando fuma marihuana para relajarse, pero creo que jamás llevará una vida como la nuestra. Por lo menos, confío en que sea así", aseguró la intérprete.

En la actualidad, Frances mantiene un idílico vínculo sentimental con su ahora prometido Isaiah Silva -miembro de la banda de rock The Eeries- y también ha logrado poner a un lado las diferencias que solía mantener con su controvertida madre para propiciar una relación mucho más cordial y exenta de dramáticas consecuencias.

"La verdad es que no podría sentirme más afortunada en ese sentido, ya que ahora vivimos puerta con puerta y nos llevamos mejor que nunca. Además, adoro a su pareja y me parece un chico fantástico que le hace muy feliz. No sé, estoy muy orgullosa de mi hija, es fantástica y una niña preciosa, que combina la dulzura de una princesa con la actitud desafiante de una Angelina Jolie", se sinceró Courtney.