Kristen Stewart se considera una rebelde con causa

La que fuera protagonista de la serie de películas de 'Crepúsculo', Kristen Stewart, se considera una "rebelde" que prefiere seguir sus propios instintos y apetencias al elegir en qué películas trabajar, antes que seguir las recomendaciones de los que le aconsejan meterse en superproducciones.

"Creo que mi rebeldía comenzó cuando dejé de escuchar a otros y decidí tomarme un descanso de las grandes producciones de Hollywood para centrarme en películas en las que gano menos pero que creo que me compensarán después. Si no económicamente, al menos en lo personal. Sin embargo, sí, es cierto, soy una rebelde. Prefiero hacer las cosas a mi manera y cambiar lo que no me gusta", explica la actriz de 25 años a la revista italiana Gioia.

Kristen está convencida de que la llave de la felicidad está en descubrir, lo antes posible, qué es lo que realmente quieres.

"Creo que es importante darte cuenta tan pronto como puedas de lo que quieres realmente. Alguna gente no lo sabe ni a los 50. Creo que es esencial si quieres alcanzar la verdadera felicidad", añade.

Y tan importante es eso como el querer aprender, evolucionar y superarse.

"Creo que aprender en un proceso continuo. Nunca dejas de descubrir quién eres en realidad. La vida te cambia constantemente. Yo hago un trabajo que me permite descubrir otras almas y que me permite adentrarme profundamente en la mente y los pensamientos de otras mujeres, y ese proceso me ayuda a crecer", concluye.

Por: Bang Showbiz