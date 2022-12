Kristen Stewart no teme las críticas negativas

Algunas personas saben cómo encajar las críticas, y otras van aún más lejos, como la actriz Kristen Stewart, que disfruta con las opiniones negativas que los demás expresan sobre su trabajo. A todos ellos la actriz recomienda encarecidamente que no vean sus películas.

"Honestamente, no me importa. Soy feliz haciendo lo que hago. Estoy segura de que hay gente ahí fuera que odia todas mis películas, incluso mis trabajos en cintas independientes, del mismo modo que sé que hay gente obsesionada con la saga 'Crepúsculo' y dicen: 'Vi la saga y me decepcionó ¡y después vi el resto de sus películas y la odio!'. ¡Y me parece genial!, ¡Lo único que tienen que hacer es no verlas!", reveló Stewart al periódico The Daily Beast.

La actriz de 24 años también se muestra reacia a hablar sobre aquellos asuntos o causas que considera importantes, ya que no cree que sea necesario, a pesar de vivir sometida al escrutinio del público.

"No quiero hablar sobre ello. Si me ocurre algo no voy a ir por ahí contándoselo a todo el mundo. Que sea actriz y mi vida sea pública no significa que deba hacerlo. Hay gente que cree que sí, pero hay otras maneras de hacerlo. Esa no soy yo", señaló.