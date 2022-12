Kris Jenner es amenazada con un vídeo en el que sale desnuda

La cuenta de iCloud de la matriarca del clan de las Kardashian, Kris Jenner, fue recientemente hackeada por un intruso que logró tener acceso a las cámaras de seguridad de su mansión de Los Ángeles y en concreto a un vídeo en el que aparece la estrella televisiva cambiándose en su vestidor.

"Acabo de enterarme por nuestro investigador privado, y no quiero que te asustes, de que alguien podría tener un vídeo tuyo de la cámara de tu vestidor, y dicen que sales desnuda. Cuando hackearon tu iCloud creo que también pudieron acceder a la cámara y a esa cinta", revelaba la asistente personal de Kris durante unas escenas grabadas para el reality show de la familia, 'Keeping Up with the Kardashians', antes de informarle de que el hacker está pidiendo dinero para no hacer públicas las imágenes: "[En el vídeo] sales cambiándote en el vestidor, me han dicho que están pidiendo dinero a cambio del vídeo que tienen".

A lo que la madre de Kim Kardashian respondió: "¿Van a publicar el vídeo? Eso es extorsión. No puedo creer que haya gente que pueda hacer una cosa así. Ahora mismo solo quiero llorar. Es tan retorcido y enfermo, me siento violada".

Este acontecimiento dejó boquiabiertos al resto de la familia.

"Me siento muy mal, mi madre siempre ha tenido mucho miedo de que la gente pudiera estar observándola y ahora sus mayores temores se han hecho realidad", señaló Khloé.

Pese al enorme disgusto que supuso para la estrella televisiva, Kris quiso aleccionar a sus hijos para que siempre se protegieran de posibles intrusos.

"Creo que mis hijos están empezando a darse cuenta de lo serio que es esto. Necesitamos llevar nuestra seguridad y todo lo que esté a nuestro alrededor a un nivel completamente nuevo", añadió.

Por: Bang Showbiz