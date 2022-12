Kourtney Kardashian no quiere que Scott Disick aún lleve su apellido

"Kourtney quiere que no siga haciendo dinero a costa del apellido familiar. Le ha dicho a su madre, Kris, que quiere a Scott fuera del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' y también quiere que firme un contrato legal para que no utilice más su nombre para promocionar productos", asegura una fuente a la revista Closer.

Aunque Kourtney está "destrozada" por el final de su relación con el padre de sus hijos -Mason, Penelope y Reign, (es consciente de que tiene que pasar página lo antes posible.

Publicidad

"Está destrozada porque hay una parte de ella que todavía quiere a Scott, pero necesita seguir adelante. Sabe que tendrá que mantener cierto contacto con él por el bien de sus hijos, pero dejando a un lado ese comportamiento civilizado, no quiere saber nada de él".

Por: Bang Showbiz