Kirsten Dunst prefiere los vestidos a los vaqueros

Haciendo honor a su imagen y estilo angelicales, las preferencias de Kirsten Dunst en lo que a vestuario se refiere se inclinan más por los vestidos que por los pantalones vaqueros, sobre todo porque la actriz siempre busca la comodidad en su vida diaria y ya no la encuentra en el diseño actual de los tejanos más comunes.

"Me gusta llevar vestidos bonitos y cómodos cuando no estoy trabajando. Para serte sincera, creo que los vaqueros que se fabrican hoy en día son demasiado ajustados; todo el mundo lleva prendas demasiado ceñidas en esta época. Me agrada lucir algo favorecedor, pero mi objetivo primordial es encontrarme cómoda con lo que llevo. Pero claro, todo depende del humor que tenga cada día", confesó a la edición británica de la revista Vogue.

Aunque tiene claro cuáles son sus puntos fuertes a la hora de vestirse para salir a la calle en un día convencional, la rubia intérprete no traslada esa misma seguridad a sus apariciones sobre la alfombra roja, donde a menudo siente que no ha hecho la elección acertada.

"Hay ocasiones en las que te sientes más guapa que en otras. A veces me gusta mi pelo y mi maquillaje, estoy muy a gusto con mi vestido y mis zapatos, lo que hace que me sienta genial. Pero otras veces pienso: 'Voy demasiado recargada'. Y ya es demasiado tarde; no puedo pedir que me arreglen mi base de maquillaje, o que rehagan mi peinado. No es posible, simplemente hay veces en las que te ves muy bien y otras en las que crees que eres un desastre", aseguró en la misma conversación.

Pero si hay algo que tiene claro Kirsten es que no piensa dejar nada al azar cuando haya que organizar el día más importante de su vida, ya que la estrella tiene decidido de antemano quién será el diseñador de su vestido de novia cuando se anime a casarse con su pareja, Garrett Hedlund.

"Sin duda, elegiré un Rodarte para pasar por el altar", concluyó.