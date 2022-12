Kim Kardashian tiene un botón para pedir su ensalada habitual en su restaurante favorito

La estrella televisiva Kim Kardashian lleva tantos años comiendo la misma ensalada para llevar en el restaurante Health Nut de California que en el local han rebautizado ese plato con su nombre, aunque curiosamente nadie parece saber cuáles son exactamente sus ingredientes.

"Pasé por Calabasas y decidí entrar en Health Nut, el sitio donde la familia de Kim compra las ensaladas que siempre están comiendo. Le pregunté al chico del mostrador por la favorita de Kim y me dijo: 'Sin problema', y puso mi pedido en la barra y cogió mi dinero. Cuando le pregunté qué llevaba la ensalada me respondió. 'Ni idea, yo solo me limito a pulsar el botón que dice Kim Kardashian'", explica a la revista heat el escritor Sean Smith, quien prepara una biografía de Kim.

La dieta de la estrella televisiva -embarazada de su segundo hijo junto al rapero Kanye West- no se limita sin embargo a comer ensaladas, ya que ella confía en los servicios de su chef y su nutricionista personal para que le ayuden a mantener su figura.

"A Kanye le encanta comer sano y siempre está probando distintas dietas. Tiene un chef que viene a casa por las mañanas y nos prepara el desayuno a los dos y nos ayuda a planear el resto de comidas del día. Acabamos de empezar a ver a un nutricionista que cambia nuestra dieta cada diez días. Creo que después de tener un bebé quieres que todo sea lo más natural posible. Quiero darle ejemplo y ser lo más natural y saludable posible. Es una decisión que Kanye y yo hemos tomado, ver a un nutricionista juntos", confesaba Kim a Harper's Bazaar.