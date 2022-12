Kim Kardashian revela su secreto para perder peso

Pocos meses después de estrenarse en la maternidad con el nacimiento de su hija North, la estrella televisiva protagonizó un esperado regreso a la crónica social al presentarse en la Semana de la Moda de París luciendo una espectacular y tonificada figura, que contrastaba con el notable aumento de peso que había experimentado en la recta final de su embarazo.

Tras dejar que la opinión pública especulara unas semanas sobre los trucos que habría empleado para desprenderse del exceso de peso, Kim Kardashian no ha dudado ahora en compartir con sus fans de Twitter las claves de su envidiable estado de forma.

"La verdad es que he sido muy disciplinada, he hecho mucho ejercicio y me he sometido a una de las mejores dietas que he probado en mi vida, la dieta Atkins (un método muy popular entre las celebridades que consiste en ingerir una pírrica cantidad de carbohidratos). Ya la había seguido antes con grandes resultados, pero nunca me imaginé que podría ser tan efectiva tras un embarazo", escribió la mediana de las hermanas Kardashian en su perfil de la red social.

El respaldo público que Kim Kardashian acaba de ofrecer a las estrategias alimenticias del doctor Atkins ha motivado que la compañía que gestiona sus productos haya querido felicitar a la diva de la televisión por sus rápidos progresos, al tiempo que ha filtrado de forma indirecta algunos detalles sobre las repercusiones que la dieta está teniendo tanto en el desarrollo de North West como en la salud de su famosa madre.

"Desde que diera a luz el pasado 15 de junio, Kim ha querido seguir los pasos de un tratamiento efectivo y equilibrado para perder una parte de la masa corporal que ganó durante el embarazo. Al haber probado la dieta Atkins en el pasado y con resultados satisfactorios, desde el principio supo que esta podría ser la mejor manera de recuperar la figura de la que antes disfrutaba. Pero lo mejor de este método es que, ahora que está inmersa en el proceso de lactancia, Kim recibe las calorías necesarias para alimentar a su bebé sin que estas acaben de nuevo instaladas en su cuerpo", apuntó Jennifer Livingston, portavoz de la empresa Atkins Nutritionals.

Pero como ella misma indica, el secreto de la envidiable silueta de Kim Kardashian no solo radica en su rutina alimenticia sino también en la obsesión por el ejercicio físico que siempre le ha caracterizado, y que ahora le ha llevado a intensificar sus sesiones en el gimnasio. Tanto es así, que la famosa celebridad habría logrado arrastrar también a Kanye West -su prometido y padre de su hija- a su exigente dinámica deportiva para ayudarle a perder algunos kilos de más.

Por: Bang Showbiz