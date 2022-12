Kim Kardashian quiere un papel actoral en una serie británica

Las ambiciones laborales de Kim Kardashian no tienen límite. El último capricho de la estrella estadounidense de la telerrealidad es querer aparecer en la serie británica de época 'Downton Abbey'. Para ello habría buscado el consejo de Laura Carmichael -quien interpreta a la atribulada Lady Edith Crawley en la ficción- para que le diga la manera de poder conseguir un papel.

Según publica el diario The Sun, Kim habría confesado abiertamente su gusto por la serie. "Soy muy fan. Me encantaría trabajar en ella si me lo pidieran. Me encantan esas cosas".

Esta no sería la primera vez que Kim interviene en una ficción televisiva, ya lo hizo en 'Beyond The Break' y 'Drop Dead Diva' y recientemente grabó escenas para la cuarta temporada de la comedia '2 Broke Girls'. Aunque lo cierto es que la exuberante estrella mediática preferiría que los productores de la serie británica no recordaran su papel en la parodia 'Disaster Movie', que fracasó en su lanzamiento en 2008.

Está por ver si la dirección de Downton Abbey querrá contar con el talento de Kim y le ofrecerá un cameo dentro de la serie, honor que sí ha tenido el afamado George Clooney, quien dará vida a uno de los personajes en un episodio especial de Navidad.

Bang Showbiz.