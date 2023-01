Kim Kardashian quiere que su hermana Khloé congele sus óvulos

La estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' Kim Kardashian -que está esperando su segundo hijo junto al rapero Kanye West - cree que sería una buena idea que su hermana pequeña Khloé congelara sus óvulos para asegurarse la oportunidad de formar una familia en un futuro, aunque ella no piensa que necesite hacerlo todavía.

"Espero tener hijos. Pero tendrá que ser en un tiempo. Kim está intentando convencerme de que congele mis óvulos, pero no quiero hacerlo. Pienso: '¿Cuántos años crees que tengo, zor*a?'", explicó Khloé a Yahoo! Style.

Khloé ha paralizado los trámites para oficializar su divorcio del exjugador de baloncesto Lamar Odom después de que este fuera encontrado inconsciente en un burdel de Nevada, aunque no quiere revelar la naturaleza de su relación con él por el momento.

"Me parece que fui muy abierta y honesta sobre mi relación con Lamar, y no me arrepiento de haberlo sido. Fue la mejor época de mi vida. Aprendí de esa experiencia que nunca sabes qué va a suceder. He decidido ser discreta hasta que sepa qué quiero hacer. Quiero con pasión y quiero a quien quiero, no tengo reparos", añadió.

A pesar de los buenos recuerdos que guarda de su exmatrimonio, Khloé parece estar muy ilusionada con la relación sentimental que mantiene con James Harden.

"En este momento no puedo ni siquiera decirte qué pasará dentro de media hora. Es algo que he descubierto recientemente. Pero James y yo estamos bien, estamos en un buen momento. Ahora mismo me está apoyando mucho. Estamos bien", aseguró.

Por: Bang Showbiz