Kim Kardashian no llamará a su segundo hijo 'South'

El matrimonio formado por Kim Kardashian y Kanye West está esperando su segundo hijo que, por lo que se sabe hasta el momento, será un niño y no se llamará South, ya que Kim se niega a ponerle un nombre "inferior" al de su hermana mayor, North West (2).

"Me lo han preguntado cientos de veces y creo que es una pregunta estúpida, sin ánimo de ofender ¿Por qué iba a utilizar otra dirección? No somos tan malos. North es la mejor, no voy a intentar duplicarla y encima con una dirección inferior", aseguró la estrella televisiva en el programa de radio de Shaquille O'Neal 'The Big Podcast With Shaq'.

Kanye nunca ha tolerado los comentarios negativos sobre el "innovador" nombre de su hija, que ha defendido públicamente en numerosas ocasiones.

"Dicen que mi hija tiene un nombre raro, como si su nombre tuviera que ser un nombre que hayas escuchado antes o algo así. No me gusta que digan que es raro cuando es innovador y fresco. Odio eso, las personas creativas son atacadas y puestas en una posición en la que no pueden alzar la voz. Esa es la razón por la que el mundo es feo, porque hay millones de colores preciosos en el mundo pero todo está controlado por uno solo ", declaraba el rapero en la emisora Hot 97 FM.

Por: Bang Showbiz