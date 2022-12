Kim Kardashian asegura estar intentando quedar embarazada todos los días

La estrella televisiva Kim Kardashian y su marido, el rapero Kanye West -con el que tuvo a su hija North hace 20 meses- están intentando desesperadamente tener otro hijo, tanto es así que durante un avance de la nueva temporada del reality show de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', Kim detalla a su hermana pequeña Khloé el número de veces que ella y Kanye practican sexo a diario.

"He estado practicando sexo 500 veces al día", revela Kim tumbada en un sofá con cara de cansada, una información que no hace demasiada gracia a su hermana, que exclama con cara de asco: "ohhh".

Publicidad

En ese mismo vídeo promocional se puede ver a Khloé desmintiendo cualquier tipo de reconciliación con su exnovio, el rapero French Montana, con quien fue vista disfrutando de unos días de vacaciones en Florida a principios de esta semana.

"Le he echado de casa", asegura la hermana de Kim.

El padrastro de Kim y Khloé, Bruce Jenner -quien está sometiéndose a un proceso de cambio de sexo- también aparece en el tráiler conversando con su exmujer Kris Jenner, a quien confiesa que siente que la familia se está dividiendo.

"A veces me siento muy separado... Los Kardashian por aquí, los Jenner por allá", lamenta el ex atleta olímpico, que está a punto de finalizar su divorcio de la matriarca del clan, madre de Kylie (17) y Kendall (19) junto a Bruce, y de Kourtney, Kim, Khloé y Rob junto al fallecido Robert Kardashian.

Publicidad

Quienes parecen estar atravesando un momento inmejorable son Kim y Kanye, que no ocultan a los medios su deseo de dar un hermano a su pequeña North.

"Estoy practicando muy duro. Lo intento tantas veces como puedo al día. Nori, esto es por ti. Necesitas un hermano", contaba el rapero el mes pasado durante una entrevista en BBC Radio 1.

Publicidad

Por su parte, su mujer también confirmaba el pasado mes de enero sus planes para aumentar la familia.

"Realmente estamos intentando tener otro niño. ¡Los niños no están llegando lo suficientemente rápido! Rezo por ello. No estoy embarazada ahora mismo, no que yo sepa, pero no, no lo estoy. Desearía estarlo. Peso 6 kilos más, pero no lo estoy".

Publicidad

Bang Showbiz.