Khloé Kardashian prefiere un abrazo al sexo

La estrella televisiva Khloé Kardashian -que terminó su relación con Lamar Odom en 2013 tras cuatro años de matrimonio- no tiene un deseo sexual desmesurado y de hecho, prefiere encontrar un hombre que sea capaz de sentirse a gusto simplemente abrazándole toda la noche.

"No tengo ansiedad por el sexo. Hablé de esto abiertamente cuando estaba casada porque así es más cómodo. Tengo ansias de compañía, simplemente quiero que me abracen. Me casé a los 25 años, era joven pero me encantó. Me gusta cuando te guardas algunas cosas para el matrimonio. No creo que debas tratar a cada chico con el que sales como tu marido. Eso no lo hace nada especial", explicó a la edición australiana de la revista Cosmopolitan.

Khloé podría haber vuelto a dar una nueva oportunidad a su exnovio French Montana -con quien terminó su noviazgo en septiembre después de siete meses juntos, debido a que no se sentía preparada para empezar una nueva relación tras su ruptura con Lamar en 2009- pues ambos fueron vistos en actitud cariñosa hace varias semanas en Florida, donde disfrutaron de unos días de vacaciones juntos.