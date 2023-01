Khloé Kardashian cree que el fantasma de su padre ronda su casa

El clarividente Tyler Henry le aseguró a Khloé Kardashian y a sus hermanas Kim y Kourtney que sentía una "presencia extraña" cuando visitó la casa de la primera, en la que tuvo una visión de una persona misteriosa quitándose una corbata y oliéndola.

"Hay algo en esta casa. Es como una sensación de que hay algo aquí, lo sentí en el momento en el que entré por la puerta", afirma Tyler en el adelanto promocional del nuevo capítulo de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Ante esa revelación, Khloé no pudo evitar preguntarse si esa presencia era en realidad el fantasma de su difunto padre, el abogado Robert Kardashian, que deambulaba por su casa.

"Podría ser papá. Él tenía cientos de corbatas y yo siempre huelo sus cosas. Tengo una chaqueta suya y camisas que no he lavado y siempre estoy oliéndolas", explica Khloé.

La pérdida de su padre supuso un duro golpe para Khloé, que en el momento de su muerte a consecuencia de un cáncer en septiembre de 2003 tenía 19 años. En aquel entonces la joven sufrió un derrumbamiento emocional que le llevó a sumergirse en un estilo de vida desenfrenado para olvidar su dolor.

"En el funeral, cuando vi a mi padre en el ataúd me derrumbé por completo. No recuerdo los detalles, pero aparentemente estaba destrozada emocionalmente y me dijeron que estaba tan consternada que llegué a desmayarme. En algún momento me tiré al suelo y me puse a dar golpes y a gritar y me tuvieron que sedar. Fue muy intenso. Me negué a creer que mi padre se había ido. Solo quería creer que era un mal sueño. Ahí es cuando empecé a salir de fiesta", confesaba Khloé en su libro 'Strong Looks Better Naked'.