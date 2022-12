Kevin Spacey cuenta cómo se coló en el famoso 'selfie' de los Óscar

El pasado mes de marzo Kevin Spacey se coló en una foto en la que se suponía que no debía estar, el famoso 'selfie' de Ellen DeGeneres en el que aparecen Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts y Brad Pitt entre otros.

"Me he aficionado a colarme en las fotos durante el año pasado. Tú estabas allí [dice a Ellen Degeneres sobre su autorretrato en la pasada gala de los Óscar] al lado de Meryl Streep y yo estaba sentado tres o cuatro asientos más allá. Tuve que saltar por encima de John Travolta para salir en la foto y es la mejor en la que me he colado. Creo que tuve que empujar a John Stamos hacia abajo mientras Liza Minnelli me empujaba a mí para intentar aparecer en la foto", declaró el actor en el programa de Ellen DeGeneres.

El 'selfie' de los Óscar es una de las fotos más populares que se han publicado en Twitter este año, habiendo sido vista por unos 37 millones de personas, algo que Maurice Levy, director ejecutivo del grupo de publicidad Publicis, valora en entre 800 y 1 000 millones de dólares, como explicó en la feria mundial MIPTV.