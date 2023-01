Kelly Osbourne pensó que el avión en el que viajaba se iba a estrellar

La polifacética Kelly Osbourne ha querido hacer partícipes a sus seguidores de Instagram del pánico que sufrió en un reciente vuelo de 15 horas que la llevaba de Australia a Los Ángeles (Estados Unidos) junto a su amiga Melinda Varga y en el que creyó estar viviendo sus últimos momentos debido a las fuertes turbulencias que experimentaron.

"¡Nunca habíamos estado tan asustadas en toda nuestra vida! ¡Melinda y yo acabamos de vivir las peores turbulencias que lo pueden imaginar! ¡Nos agarramos las manos tan fuerte que se nos hincharon y hasta creo que me he torcido la muñeca! Realmente pensé que este sería mi último día en la Tierra. ¡Gracias a Dios que estábamos juntas y que hemos aterrizado bien! Lo único que quiero ahora mismo es ver a mi madre", explicó en Instagram junto a una foto de su mano y la de Melinda entrelazadas.

Kelly se encontraba en Australia grabando la nueva edición del programa de televisión 'Australia's Got Talent', donde el frenético horario de trabajo le llevó a olvidar dónde había aparcado su coche, por lo que tuvo que coger un rickshaw -vehículo ligero desplazado por un hombre- para llegar al estudio lo más rápido posible.

"Mira cómo me he presentado hoy en el trabajo porque no podía encontrar mi auto. ¡El aire fresco ha sido maravilloso!", escribió en la misma red social junto a una foto suya en el rickshaw.

Nota: Kelly Osbourne comparte peluquero con la bruja de 'La Sirenita'

