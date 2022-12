Keith Urban se siente afortunado por estar casado con Nicole Kidman

El cantante de country Keith Urban se casó en 2006 con Nicole Kidman y desde entonces parece no haber perdido un ápice de amor por el camino, hasta el punto de anteponer su relación a su carrera porque quiere que su matrimonio con la australiana dure para siempre.

"Como en cualquier unión, tienes que trabajar en ello. Ponemos nuestro matrimonio por delante de todo. Si no es tu prioridad, no estás realmente casado. Es una bendición haber encontrado a Nic", contó a la revista Us Weekly.

No hay duda de que Keith tiene buenas razones para destacar el efecto positivo que ha tenido Nicole en su vida. No en vano fue ella quien le ayudó a dejar atrás sus adicciones, animándole a entrar en rehabilitación poco después de contraer matrimonio.

"He sido muy muy afortunado porque Nic consiguiera que me rehabilitara. No me importaba un mier** nada, solo quería dar un giro a mi vida y hacer lo que fuera necesario para conseguirlo", confesaba anteriormente el músico a la revista Rolling Stone.