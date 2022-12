Keith Richards y Mick Jagger tienen por costumbre discutir

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, a menudo se enfrenta con su compañero de banda Mick Jagger e incluso llega a despertarse pensando en "insultos" que pueda utilizar contra el cantante en su próximo rifirrafe.

"Mick y yo nos enfrentamos todo el rato. Aunque por mi parte nunca ha sido una pelea seria. Mick es un controlador. Es necesario para él saber que es el número uno, por lo que la mayoría de las veces le sigo la corriente, a no ser que crea que está tomando una decisión no adecuada que afecte a los Stones. A lo mejor es que nos gusta enfrentarnos. A veces me despierto en mitad de la noche y escribo algo [un insulto], y pienso: 'Esto se lo guardo para él'", bromea el músico de la emblemática banda a la revista MOJO.

Publicidad

Pero a pesar de sus discusiones, Keith (71) piensa que Mick (72) es un cantante "increíble", aunque desearía que se "relajara" un poco.

"Somos colegas, y en lo relativo al trabajo, no podría pensar en ningún otro cantante mejor. Es increíble. Lo que él pone ahí es algo inusual. Creo que tiene mucho que probarse a sí mismo, pero es innecesario, porque él ya lo ha demostrado todo. Te dan ganas de decirle: 'Relájate Mick, tómatelo con calma'. Pero ¿Mick Jagger relajado? Eso sería algo raro. Él es de esas personas que tienen que estar haciendo algo constantemente", añade Keith.