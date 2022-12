Keith Richards cree que la música de Justin Bieber es 'pura basura'

El guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards no se siente amenazado por las estrellas más jóvenes, como Taylor Swift o Justin Bieber, porque sabe que son una moda pasajera.

"Taylor es una chica guapa. Yo no pienso en la competencia. Quiero decir que ellos son la moda de este mes, ¿verdad?", revela el roquero en una entrevista a la revista GQ en la que deja claro que la música de Justin no es muy de su agrado: "¿Justin Bieber? En realidad he conocido al chico y me pareció bastante humilde, como debe ser. ¿Su música? Bueno, es pura basura, ¿no?".

Pero Keith no se muestra crítico únicamente con la nueva generación de cantantes, también tiene duras palabras para su compañero Mick Jagger, de quien considera que está demasiado preocupado por cosas "aburridas", perdiéndose por ello en los pequeños "detalles".

"Su hija Georgia May estaba sentada en mi habitación y me dijo: 'Oh, ya sabes cómo es papá'. Es un snob. Puede ser de esa manera incluso conmigo y con el resto de la banda. Él se sube al avión y no dice ni 'hola tío'. Estará preocupado con algo realmente aburrido. Es un obseso del control. Quiere saber todo lo que está ocurriendo. Se pierde en los detalles", explicaba el músico al New York Daily News, para reconocer después: "Es un líder increíble. Yo lo sigo queriendo mucho. Tus amigos no tienen que ser perfectos".