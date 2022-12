Keira Knightley teme a las fans de Benedict Cumberbatch

La guapa Keira Knightley no quiere ni oír hablar de las fans de su compañero en 'The Imitation Game' Benedict Cumberbatch ya que las considera inquietantes y miedosas, por esa razón prefiere limitarse a decir de ellas que son muy "artísticas"... así se asegura de que no haya represalias.

"Las Cumberbitches dan miedo. O sea, son encantadoras. Siento miedo al decir que dan miedo porque podrían venir tras de mí. Así que... sí, son increíbles. Son muy artísticas. Hacen dibujos de él. Vas a estrenos y ves un montón de dibujos de él... que se parecen a Ben", explicó Keira a Seth Meyers en el programa 'Late Night'.

Publicidad

Es tal la obsesión que estas admiradoras sienten por Cumberbacth que la actriz británica ha llegado a sentir en primera persona el poco interés que suscita entre ellas.

"Viví un momento muy embarazoso en el estreno en Londres porque gritan más que lo que haya oído nunca por cualquier otra persona, pero iba con mi representante y me dijo: 'Ve y firma algunos autógrafos'. Y me acerqué a ellas con ese propósito, pero empezaron a decir que no me querían a mí, que estaban ahí solo por Ben", recordó divertida.