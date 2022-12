Keira Knightley 'pierde' la cintura durante su embarazo

La actriz Keira Knightley ha renunciado definitivamente a la ropa ajustada durante el embarazo del que será su primer hijo junto a su marido James Righton después de que su cintura haya desaparecido como por arte de magia.

"[Estar embarazada] sencillamente significa que no vas a ponerte nada ajustado. De hecho, la gente sí que lleva ropa ajustada cuando está esperando un hijo, ¿verdad? Pero yo no quiero ir por ese camino. Así que todo será ropa suelta a partir de ahora, lo que no deja de ser agradable", aseguró la intérprete británica sobre la alfombra de los Premios del Sindicato de Actores este domingo, explicando a la presentadora de E! Maria Menounos: "Si ahora mismo tuviera una cintura como la tuya, también llevaría algo así. Pero la mía ha desaparecido, así que no puedo permitírmelo".

Publicidad

Keira, quien perdió el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Descifrando Enigma' a manos de Patricia Arquette, reconoció que tenía pensado aprovechar su condición de embarazada para librarse de sus incómodos tacones lo antes posible.

"Los zapatos tienen un tacón bastante alto, así que probablemente me los quite más adelante. Puedo decir: 'Estoy embarazada, así que puedo descalzarme y nadie podrá decirme nada".