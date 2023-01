Katy Perry quiere probar suerte como actriz

En la industria musical a Katy Perry le queda ya muy poco por demostrar: ha sido la segunda artista, tras Michael Jackson, en colocar cinco canciones de un mismo álbum en el número uno de la lista Billboard, es la persona con más seguidores en Twitter y es una de las estrellas del momento. Quizá por eso ahora se ha marcado una nueva meta que conquistar y que, al mismo tiempo, le permitiría cumplir un viejo sueño: triunfar como actriz.

"Creo que cuando abandone la carretera, habrá llegado la hora de que viva mi vida a mi propio ritmo y en mis propios términos, y puede que eso pase por hacer algo de diferente categoría... O puede que en el futuro por fin me anime a hacer una película, algo completamente diferente", asegura en una entrevista con Kent 'Smallzy' Small para el programa 'Smallzy's Surgery'.

Publicidad

No cabe duda de que a la intérprete no le faltará experiencia a la que recurrir en su nuevo propósito. Desde su consagración internacional, sus videoclips han sido algunos de los más celebrados por su elaborada producción y sus aires intencionadamente pop, y en el plano estrictamente interpretativo, ya ha trabajo como actriz de doblaje en los filmes de 'Los pitufos' e incluso realizó un cameo en la serie 'How I Met Your Mother'. Todo ello sin olvidar que su pareja, Orlando Bloom, es una de las pocas estrellas de Hollywood que ha participado en tres exitosas franquicias: 'El señor de los anillos', 'Piratas del Caribe' y 'El Hobbit'.

Sin embargo, el género que interesa a la intérprete de 'California Gurls' se aleja mucho de las grandes producciones destinadas a convertirse en blockbusters en las que con tanta soltura se ha movido su chico.

"Haría una comedia", adelanta acerca de unos planes sobre los que parece haber pensado largo y tendido. "Tendría que ser algo del estilo de Kristen Wiig o Jenny Slate, con un humor muy seco y negro, parecido a 'La boda de mi mejor amiga'. Estaría dispuesta a cag**me en la calle [como sucede en una escena de la mencionada película]. ¡Me encantaría!", añade para matizar que se sentiría muy cómoda en un papel secundario.

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Mira también:

Publicidad

Lo discriminaron: Bad Bunny fue a pintarse las uñas y no lo dejaron

¡Se creció! Así se ve la pequeña actriz de 'No se aceptan devoluciones' en su adolescencia

Publicidad