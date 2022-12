Katy Perry inició su actuación del Super Bowl cabalgando sobre un tigre mecánico

La cantante Katy Perry hizo su aparición estelar sobre el escenario del estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale (Arizona) cabalgando sobre un tigre mecánico gigante y luciendo un ajustado traje con estampado de llamas del diseñador Jeremy Scott, para comenzar su número musical de 12 minutos durante el descanso del Super Bowl con su sencillo 'Roar'.

Durante la actuación de la artista no faltaron algunas de sus canciones más famosas, como 'Dark Horse', que interpretó acompañada por un coro de bailarines vestidos de centauros, o 'I Kissed a Girl', que reinterpretó a dúo con Lenny Kravitz. Tal y como se filtró la semana pasada, Katy también contó con el respaldo de la rapera Missy Elliott para cantar los temas 'Get Ur Freak on', 'Work it' y 'Lose Control'.

La cantante, que protagonizó cuatro cambios de vestuario durante la actuación, puso el broche de oro a la velada interpretando su sencillo 'Firework' sobre una plataforma con forma de estrella fugaz que se elevó sobre el público congregado en el estadio.

De cara a su cita con el evento deportivo, Katy contó con el apoyo de su exmarido, el humorista Russell Brand, de quien se divorció en 2012 tras 14 meses de matrimonio, y de su exnovio, el productor Diplo, quienes le desearon suerte a través de las redes sociales.

"Puede que la Super Bowl sea desconcertante para los británicos, pero el espectáculo del descanso será impresionante. Buena Suerte KP", escribió Russell en su Twitter, mientras que Diplo esperó hasta el final de la actuación para alabarla en su cuenta de Instagram: "Katy Perry lo ha bordado".

El Super Bowl 2015 concluyó con los New England Patriots derrotando a los Seattle Seahawks.

Por: Bang Showbiz