Katy Perry da 'otra oportunidad' a John Mayer

La cantante Katy Perry ha decidido retomar su relación con John Mayer después de percibir un "cambio" en él que le ha llevado a pensar que, en esta segunda ocasión, podrían superar los problemas que provocaron su ruptura.

"Katy le está dando a John otra oportunidad porque siente que las cosas podrían haber cambiado entre ambos", aseguró una fuente a Radar Online.

La pareja puso punto final a su romance en febrero de 2014, poco después de publicar su dueto 'Who You Love', aunque en las últimas semanas se han dejado ver juntos en público en varias ocasiones, incluyendo una velada en el Chateau Marmont, en West Hollywood, el pasado fin de semana, durante la que no pararon de besarse y cogerse de la mano.

Sin embargo, el círculo íntimo de Katy -que estuvo casada con el cómico Russell Brand hasta 2012- no estaría del todo conforme con la reconciliación de los enamorados, ya que teme que la cantante esté tratando de pasar página a nivel sentimental demasiado rápido después del fracaso de su romance con el productor musical Diplo, con quien se la relacionó sentimentalmente hasta finales del año pasado.

"Katy y John están juntos de nuevo. John ha estado detrás de Katy todo este tiempo porque le volvía loco verla con Diplo. Aunque sus amigos la han advertido de que tenga cuidado, está ignorando todas las señales. No escucha a nadie y se ha implicado a fondo de nuevo", añadió.