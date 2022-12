Kate Upton se enorgullece de sus pechos

La atractiva modelo Kate Upton -famosa por sus portadas de Sport Illustrated y ahora reconvertida en actriz- insiste en que nunca ha tenido intención alguna de reducir el tamaño de sus pechos, al sentirse muy agradecida por una espectacular silueta de la que no modificaría absolutamente nada.

De esta forma, la estadounidense quiere dejar claro que nunca ha tenido problemas con su talla de sujetador, desmintiendo así los rumores que indicaban que encontraba muy molesto no poder utilizar ciertas prendas por el gran tamaño de su busto, unos contratiempos que le habrían llevado a desear un cuerpo diferente "todos los días de su vida".

Publicidad

"Nunca he dicho eso. Si alguien me hiciese esa pregunta y se molestara en escuchar realmente lo que tengo que decir sobre mi físico, todo sería más fácil. Respondería diciendo que todas las mujeres sienten alguna vez que su vida no es perfecta y que no están en perfectas condiciones. Pero a mí me encanta mi cuerpo, siempre he agradecido lo que la vida me ha dado", aclaró durante una entrevista radiofónica en la emisora australiana 2DayFM.

Por si estas palabras no fueran suficientes, la estrella de las pasarelas volvió a asegurar en su cuenta de Twitter que jamás renegaría de su envidiable figura.

"Desgraciadamente, lo que se ha dicho de mi cuerpo es completamente inventado para intentar crear controversia donde no la hay. Como toda mujer, tengo mis momentos de inseguridad, pero quiero y me siento muy orgullosa de mi cuerpo -de todas sus partes- y no cambiaría nada de él", escribió en la red social.