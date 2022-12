Kate Moss: 'Naomi Campbell ayudó a que mi carrera despegara'

La modelo británica Kate Moss cree que el éxito de su carrera --que comenzó con 14 años de edad-- se lo debe a sus compañeras de pasarela Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington quienes le ayudaron a encontrar su camino en la industria de la moda a pesar de su corta edad.

Al ser preguntada por si le intimidaba trabajar con tales iconos de la moda la rubia maniquí no lo duda.

"Sí, pero eran muy amables. Y yo era muy espabilada. Ya sabía cosas. Incluso sabía cosas que ellas no conocían aún. Pero fueron increíbles. Realmente me ayudaron. Si no hubiera coincidido con ellas me hubiera echado a perder. Ellas me protegieron", señaló Moss a la revista Interview.

Quienes no parecen tener tampoco reparos en codearse con las grandes figuras de la pasarela son las jóvenes modelos que se acercan a Moss para pedirle consejo sobre cómo triunfar en la industria; algo que no le gusta hacer porque cree que necesitan aprender de sus propios errores.

"A veces sí lo hacen [pedirme consejo], pero creo que es muy difícil. Es como con cualquier persona joven. No puedes decirle a nadie qué hacer. Tienen que hacerlo a su manera. No puedes decirle que no haga ciertas cosas. También me aterra cuando escucho mencionar a alguien que tiene 20 años. Porque ahora soy madre. A mi hija solo le quedan nueve años para alcanzar los 20. Por lo que soy ahora más protectora. Aunque en el fondo tienes que pasarlo por ti misma, ¿no?", explicó la modelo.

