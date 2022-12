Kate Bosworth pudo ser la perfecta mujer de rojo en el estreno de 'Still Alice' en Toronto de no haber sido por el poco favorecedor peinado que escogió para coronar su modelo. Una raya en medio, mucha gomina y el pelo detrás de las orejas no quedan bien ni a la espectacular intérprete, a la que aconsejamos que cambie de peluquería.