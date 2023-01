Kanye West se corta el pelo todos los días

Aunque el rapado clásico de Kanye West parezca un peinado simple, el rapero gasta más de 185.000 dólares al año en mantenerlo, ya que necesita cortarse el pelo "todos los días".

"Es una locura, Kanye se corta el pelo todos los días. Paga 500 dólares cada vez. No entiendo qué pelo pueden quitarle. A Kanye le encanta esa apariencia fresca", cuenta a la revista heat el padre de Rihanna, Ronald Fenty, quien se pasó un mes de gira con su hija y Kanye en 2010.

El artista de 38 años conoció a su peluquero, Ibn Jasper, en Chicago hace 20 años y le suplicó que se mudase a Nueva York en 2003 tras una serie de desastrosos cortes por parte de los peluqueros de la ciudad, que le obligaron a llevar una gorra naranja con la que fue fotografiado en distintas ocasiones.

"Cada vez que se le veía llevando una gorra naranja significaba que le habían hecho una porquería de corte en Nueva York. Me pidió que me mudase a Nueva York y le dije: 'Cuando puedas pagarme lo que gano en mi peluquería, me mudaré'", relata Ibn Jasper a la misma revista.