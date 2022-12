Kanye West lloró como un niño en medio de una entrevista de radio

El rapero Kanye West, padre de North (18 meses) junto a su mujer Kim Kardashian, no pudo contener las lágrimas al recordar durante una entrevista de radio a su profesora de moda del Central Saint Martins College of Arts and Design de Londres Louise Wilson, fallecida el año pasado. Durante una entrevista de BBC Radio 1, Kanye quiso compartir cómo era la forma de trabajar que tenía su profesora y la manera en la que Louise inspiraba a sus alumnos.

"Fui al funeral de Louis Wilson. La mejor profesora de moda de todos los tiempos. Si hablas de los mejores de todos los tiempos tienes que hablar de Louise Wilson. Fue la mejor profesora de todos los tiempos, de todas las escuelas de moda, la mejor. Conocida por no dejar a la gente parar en un siete o un ocho, sino empujarla hasta el 12", explicó el rapero antes de recordar entre lágrimas cómo fue su último encuentro con su profesora en mayo de 2014, cuando Louise le aconsejó sobre cómo debería criar a su pequeña North.

"La última vez que la vi estábamos cenando en Hakkasan, mi restaurante favorito en Londres, y creo que ella sabía que iba a morir. Simplemente quería darme algunos consejos y me preguntó sobre mi hija y mi mujer, y me dijo que muchos estudiantes no dan todo lo que pueden dar, porque el problema es que cuando tienen dos años y hacen algo medio bien, sus padres les aplauden. Y ella me dijo, 'Kanye, tú no aplaudas'. Yo no sabía que íbamos a perderla. Me dijo también: 'Gracias por los conciertos a los que hemos ido', y eso significó mucho para mí", contó el marido de Kim Kardashian antes de quedarse en silencio y cubrir su rostro con las manos, algo por lo que el presentador decidió cortar la entrevista y dar un tiempo al cantante para que se calmara.

"Nunca antes me había pasado esto en una entrevista. Estoy bien", dijo el músico al retomar la conversación.

CON BANG SHOWBIZ