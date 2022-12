Kanye West llama a su suegra 'mamá'

El vínculo que Kanye West mantiene con su suegra, la matriarca del clan Kardashian Kris Jenner, es tan estrecho que no duda en referirse públicamente a ella como su 'madre' después del inmenso apoyo que les ofreció tanto a él como a Kim Kardashian cuando la mayor parte de los amigos del rapero les dieron la espalda en los inicios de su relación.

"Cuando empezamos a salir, la gente del mundo de la moda todavía estaba en contra de las estrellas de los realitys. Y todas mis relaciones, los amigos que había hecho, nos dieron la espalda a ambos. Ya se la habían dado a ella, pero en ese momento me la dieron también a mí. El camino que me había labrado en el mundo de la moda se fue al traste y entonces por fin tuve tiempo para formarme. Me pasaba todo el día en casa de mi madre [Kris], en la antigua habitación de mi hermano pequeño [Rob Kardashian], confeccionando prendas", reveló Kanye -cuya verdadera madre, Donda West, falleció en agosto de 2007- en una entrevista al portal style.com.

En cuestiones de moda, el rapero está convencido de que nadie posee un estilo comparable al de su mujer, quien considera que lució uno de los mejores modelitos que jamás se ha visto sobre una alfombra roja en la pasada gala de los Grammy con su vestido de Jean Paul Gaultier.

"No soy imparcial, pero creo que el mejor modelo de alfombra roja de todos los tiempos fue el de mi mujer en los Grammy, o al menos entra dentro de los cinco mejores", añadió.

Por: Bang Showbiz