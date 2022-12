Kanye West, acusado de plagiar 'Blame Game'

El DJ británico Aphex Twin ha atacado al popular rapero estadounidense Kanye West por haber robado supuestamente la base de su canción 'Avril 14th' para usarla en 'Blame Game', un tema que el marido de Kim Kardashian incluyó en su álbum de 2010 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy'.

El pinchadiscos ofreció a Kaney su ayuda para crear la base de uno de sus temas pero su idea fue rechazada por el equipo del rapero, quien acabó beneficiándose del trabajo de Aphex Twin a sus espaldas.

"¿Es una base? En realidad no sé en qué se acabó convirtiendo. Estoy muy desubicado. Lo único que sé es que intentaron copiar mi jod**o trabajo y luego dijeron que era suyo. Intentaron llevárselo sin pagar por él. Yo fui muy amable, y la primera vez que escuché algo suyo les dije: 'Puedo rehacer esto para vosotros si queréis', la base era muy mala y el ritmo no era el adecuado. Les dije: 'Puedo volver a tocar esto a la velocidad que necesitáis'. Pero no tuvieron ninguna palabra amable conmigo, solamente: 'Esto no es tuyo, es nuestro, no te volveremos a pedir nada más'", aseguró el DJ al portal Pitchfork.com.

En 'Blame Game', Kanye, que canta junto al músico John Legend, habla sobre sus relaciones sentimentales pasadas.