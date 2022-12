Kanye West a partir de ahora será el mánager de Kim Kardashian

unque la extensa trayectoria televisiva de Kim Kardashian siempre ha estado íntimamente asociada al apellido familiar y sobre todo al férreo control que ha ejercido su madre Kris Jenner en el control de su imagen pública, a la estrella mediática no le ha temblado el pulso a la hora de desplazar ligeramente a su familia para dejar que Kanye West --su prometido y padre de su hija-- empiece a tomar las riendas de su agenda profesional.

De esta forma, ambos están trabajando ya en la formación de un equipo de publicistas encargado exclusivamente de gestionar la faceta pública de la pareja, lo que propiciará una serie de cambios que alterarán sustancialmente la personalidad que Kim proyecta en los medios y, ante todo, su perfil de mujer superficial y obsesionada en concentrar la atención de los periodistas.

"Kim quiere desarrollar un carácter propio de cara a la opinión pública, por lo que necesita que los responsables de su actividad comunicativa la presenten como una madre responsable y completamente enamorada de su pareja. Aunque ha sido Kanye quien realmente le ha animado a contratar a sus propios representantes y a trabajar juntos en ese sentido, Kim llevaba mucho tiempo queriendo emanciparse de la maquinaria publicitaria de los Kardashian, sobre todo porque la atribuyen estereotipos que no se corresponden con su verdadera naturaleza", reveló al diario The New York Post un miembro de su círculo cercano.

Sin embargo, la profunda transformación que planea para su vida pública no implica que sus viejos hábitos vayan a desaparecer de forma repentina, sobre todo porque la mediana de las hermanas Kardashian quiere mantener intacta la estrecha relación que le une a varios paparazzi de Nueva York y Los Ángeles. Preocupada por conservar su ilustre posición en el mundo del espectáculo, Kim no está dispuesta a que los cambios que le propone su pareja acaben por completo con la gran reputación que se ha ganado entre ciertos reporteros gráficos.

"A Kim le encantan muchas de las propuestas que le ha presentado Kanye, ya que le ayudarán a presentarse ante el mundo como una mujer diferente y mucho más madura. Pero eso no implica que Kim quiera perder ahora todas las conexiones que tiene con los mejores fotógrafos de la ciudad, así que seguirá trabajando estrechamente con ellos para que le ayuden a mantener su estatus en la industria del entretenimiento. Kanye se pondría furioso si se enterara de que sigue tratando con ellos", aseveró el mismo informante.

