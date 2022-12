Justin Timberlake revela cuál fue la primera palabra de su hijo

El cantante Justin Timberlake está convencido de que mantiene un vínculo especial con su hijo de cinco meses Silas -fruto de su matrimonio con la actriz Jessica Biel- porque las primeras palabras del pequeño estuvieron dedicadas a él.

Durante su aparición en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' este miércoles, el intérprete reveló que había estado entrenando a su hijo con el libro del presentador que se titula 'Your Baby's First Word Will Be Dada' [La primera palabra de tu bebé será papá], el cual narra la historia de un padre que enseña a su hija a decir 'papá' mientras viven una aventura rodeados de animales.

Publicidad

Justin tiene claro que su familia es lo más importante en este momento y que convertirse en padre ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.

"Es la cosa más impresionante, preciosa e increíble que te puede pasar nunca", señaló el artista.

Sin embargo, en la pareja es Jessica la que entona las nanas para que el pequeño Silas se duerma, ya que Justin no es partidario de llevarse el trabajo a casa.

"Ya sabes, es difícil cuando se trata de tu profesión. Intentas no traértela a casa ni practicarla en tu tiempo libre. Soy yo la que le canta al bebé, pobrecito. Suelo cantarle 'Somewhere Over the Rainbow'", revelaba la actriz a E! Online.

Publicidad

Por: Bang Showbiz