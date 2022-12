Justin Bieber y Hailey Baldwin asisten juntos a una conferencia espiritual

El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin fueron vistos este lunes en el Allphones Arena de Sídney, donde actualmente la Iglesia Hillsong se encuentra desarrollando cinco días de seminarios religiosos.

La pareja -que se rumorea que mantiene una relación, aunque nadie ha confirmado nada- llegó por separado a la ciudad australiana; él en un jet privado y ella en un vuelo comercial.

Un portavoz de la Iglesia confirmó que el cantante no va actuar durante las sesiones sino que está ahí para asistir, como uno más, a los seminarios.

"La gente viene de todo el mundo a Sídney para asistir a estas conferencias. Justin está aquí, como cualquier otro, para construir fundamentos sólidos en su vida", señaló uno de los portavoces de la congregación al Daily Mail Australia.

Al igual que Justin, Hailey asistió a las conferencias en calidad de oyente.

"No estoy al tanto de ese nombre, pero cualquiera es bienvenido, las conferencias están abiertas a todos. No hacemos un mundo de ello [en referencia a la presencia de famosos]. El objetivo es honrar a Dios y nuestra esperanza es que todos los visitantes salgan con sus vidas enriquecidas", añadió.

El cantante aseguró haber pasado página tras su arresto por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas en una carrera ilegal y por agresión en enero del 2014, y destacó que "su relación con Dios" es lo que le ha ayudado a mantenerse positivo.

"No soy religioso, pero tampoco creo saberlo todo, es por eso que me apoyo en Dios, para que me ayude en todo aquello que no puedo hacer por mi cuenta. Desarrollar mi relación con Dios ha sido lo mejor que he experimentado en mi vida, saber que no estoy solo y que no tengo que vivir asustado", escribía recientemente Justin en Instagram.