Justin Bieber revela toda la verdad sobre su polémica con un mono

El cantante Justin Bieber afirma que no hizo nada malo al llevar consigo a su mono OG Mally -que recibió como regalo de cumpleaños- a Alemania en marzo de 2013, a pesar de que una vez allí el animal fue retenido por los oficiales de aduanas de Múnich y puesto en cuarentena. El argumento que utiliza Justin para defenderse es que él tenía todos los "documentos en regla" y que, sencillamente, "las cosas se torcieron".

"Sinceramente, todo el mundo me dijo que no llevara al mono. Todo el mundo. Todos me dijeron que no lo llevara conmigo. Y yo les decía: 'Venga chicos, no va a pasar nada'. Y sí pasó. En Alemania ese tipo de mono está en peligro de extinción o algo así... pero yo tenía los papeles. Incluso tenía puesto por escrito que era un mono de circo y que podía viajar y toda esa mi*rda. Tenía todos los papeles en regla. Las cosas se torcieron", explicó Justin a la edición estadounidense de la revista GQ.

A Justin le dieron de plazo hasta el 7 de mayo de 2013 para facilitar la documentación adecuada de su mono. Cuando no fue capaz de hacerlo, los oficiales alemanes le exigieron un total de 8.000 dólares para cubrir los costes de trasladar a OG Mally -que actualmente reside en el Serengeti Park de Copenhague- a un zoo.

Ahora el cantante ha aprendido la lección y si en un futuro decide tener de nuevo un mono como mascota tiene muy claro que no viajaría con él.

"Desde luego no le llevaría conmigo a Alemania, tampoco viajaría con él. La gente siempre me dice: ¿Por qué te compraste un mono? Si tú pudieras comprarte un mono, también te comprarías un pu** mono. Los monos son geniales", añadió.

