Julio Nava, en las grandes ligas de Hollywood

El cantante y actor Julio Nava fue uno de los escogidos para la Película Escobar, al lado de Bardem y Penélope Cruz. Supimos que Julio interpretará a Gonzalo Rodriguez Gacha. Julio tiene aproximadamente 5 álbumes en su carrera como cantante, como actor ha participado en 7 proyectos de tv entre novelas y series, también participó en ‘Tu cara me suena’ y en lo que mejor le ha ido es en el cine: Sniper 7, The Belco Experiment, Blunt Force Trauma con el reconocido actor Mickey Rourke, El Ojo de Buciario (corto), Victeria y Globuleo (corto), ‘No, no Baby’, ‘Dios los junta y ellos se separan’.

