Juanes no quiere renunciar al español para conquistar los Estados Unidos

A diferencia de su compatriota Shakira, para el cantante Juanes no resulta extremadamente tentador dar el salto al mercado anglosajón para convertirse en una estrella a nivel internacional, principalmente porque no tiene ni tiempo ni ganas de grabar un disco enteramente en inglés.

"La idea de hacer todo un disco en inglés y meterme de lleno a eso, yo creo que no... que no va bien", confesó el colombiano al periódico El País, para reconocer justo después lo difícil que le resultaría reinventarse a estas alturas de su carrera: "Es algo que requiere mucho tiempo y práctica. No es fácil".

Desde el punto de vista de Juanes, que acaba de protagonizar un cameo en la exitosa serie 'Jane the Virgin', la buena respuesta de audiencia a este tipo de programas demuestra que los latinos ya no tienen por qué renunciar al español para triunfar en Estados Unidos.

"Su éxito refleja esa búsqueda de los americanos de unirse con los latinos para hacer todo tipo de cosas. Eso reafirma que vale la pena seguir cantando en español", señalizó.

Otra de las razones que sin duda frenarán al intérprete a la hora de expandir aún más si cabe su carrera profesional es sin duda el bienestar de sus hijos, Luna (11), Paloma (9) y Dante (5), fruto de su matrimonio con Karen Martínez, para quienes considera que hasta ahora siempre ha sido un padre muy presente a pesar de su apretada agenda.

"Me considero el mejor papá porque amo a mis hijos de una manera exagerada, son lo más grande que me ha pasado en la vida. Ha cambiado totalmente la perspectiva de las cosas para mí y me muero por ellos. Uno como padre de familia y por sus hijos hace lo que sea. Es una responsabilidad muy grande pero también muy bonita, llena de alegrías", aseguraba a la presentadora Carolina Macallister en el portal Uforia.

Por: Bang Showbiz