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Juan Pablo Navarrete abre las puertas de su casa y sorprende con una foto junto a Yeison Jiménez - CaracolTV

Juan Pablo Navarrete abre las puertas de su casa y revela detalles que sorprenden: una chimenea que nunca usa, trajes casi intactos y recuerdos junto a Yeison Jiménez en su oficina.

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Juan Pablo Navarrete abre las puertas de su casa y sorprende con una foto junto a Yeison Jiménez

Juan Pablo Navarrete abre las puertas de su casa y revela detalles que sorprenden: una chimenea que nunca usa, trajes casi intactos y recuerdos junto a Yeison Jiménez en su oficina.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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