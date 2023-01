Joy Huerta no bebe 'ni una gota de alcohol' tras una ruptura sentimental

La cantante Joy Huerta, del grupo Jesse & Joy, no recurre a la bebida para ahogar las penas tras una ruptura sentimental porque es consciente de que el alcohol puede ser muy mal consejero a la hora de tomar decisiones con un corazón roto.

"No me atrevo a tocar una gota de alcohol en una ruptura, ya que uno se va armando de valor y a veces el valor no es tan bueno", cuenta la intérprete en una entrevista a la revista Glamour México, donde revela cuál es su secreto para superar un desengaño amoroso: "El trago amargo se pasa mejor en familia y entre amigos. A veces tendemos a ser como el animalito que antes de irse de este mundo se aísla. Yo lo que hago es rodearme de muchísimo amor".

Publicidad

En materia sentimental, Joy no piensa que exista una sola persona destinada para ella. Desde su punto de vista, la clave para encontrar el amor pasa por trabajar para conocerse a uno mismo antes de poder concentrarse en buscar pareja.

"No creo en las medias naranjas ni en las otras mitades. Creo que venimos a esta tierra a ser una naranja completa y cuando eres una naranja completa encuentras fácilmente la otra manzana o la pera que te va a complementar".