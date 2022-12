Joven que fue fotografiada junto a Zayn Malik fue acosada en las redes sociales

LLauren Richardson de 26 años asegura haber sido víctima de un verdadero linchamiento a través de las redes sociales después de publicar en su cuenta de Twitter una fotografía tomada durante una noche de fiesta en el club Seduction de Phuket, en Tailandia, en la que aparecía cogiendo de la mano al excomponente de One Direction, Zayn Malik, quien está comprometido con la cantante del grupo Little Mix Perrie Edwards.

"Fue muy intenso porque publiqué la fotografía y básicamente comenzaron a gritarme: 'Te odiamos' y 'Deberías morir, eres una destroza hogares'. Solían publicar imágenes de pistolas junto al mensaje: 'Dinos tu localización, queremos verte. Vamos a darte caza'. En aquel momento fue demasiado para mí y mis amigos me aconsejaron que desactivara las notificaciones de Twitter, que lo mejor era intentar ignorarlo todo. Pero en cada fotografía que publicaba, lo único que recibía era odio", aseguró Lauren al periódico Daily Mail.

La situación no hizo más que empeorar para la joven, que insiste en que entre ella y Zayn no hubo ningún romance, cuando el cantante anunció su decisión de abandonar el grupo británico.

"Pensé que ya había pasado lo peor, que todo se había acabado ya. Entonces fue cuando mi jefe me dijo que Zayn había dejado el grupo y que debía irme directamente a casa antes de que me relacionaran con ello. Ahí fue cuando empezó la segunda parte del acoso. La gente me decía: 'Es tu culpa, has hecho que se fuera por culpa de lo mucho que se estresó cuando publicaste la fotografía'. Intentas no dejar que te afecte porque no fue mi culpa que dejara One Direction. Intentas que todos esos comentarios no te afecten", añadió.

A pesar de todas las amenazas recibidas, Lauren está convencida de que los fans más radicales de One Direction se darán cuenta antes o después del error que han cometido al juzgarla tan duramente.

"En el mensaje que compartí junto a la foto ponía: 'De fiesta con One Direction'. Fue una foto inocente, eso es lo más ridículo de todo eso. La gente piensa que sucedió algo más. Eso va a ser lo más divertido de todo esto, cuando se den cuenta de la verdad y se digan: 'Vaya, ahora parecemos unos verdaderos estúpidos por haber sacado las cosas de contexto'".

Por: Bang Showbiz