Johnny Depp y Paul Bettany entrenaron 'juntos y desnudos' para preparar sus escenas de acción

Entre el actor Johnny Depp y su compañero de reparto Paul Bettany se ha establecido una especial complicidad cultivada durante las largas sesiones de entrenamiento para preparar sus escenas de acción en la película 'Mortdecai', de la que hacen buena gala cada vez que se les pregunta por cómo se pusieron en forma para encarnar a sus personajes.

"Hacíamos deporte juntos cada mañana. Desnudos", aseguró Paul durante la presentación ante los medios de la película en Londres. "Hacíamos nuestra rutina de jazzercise (disciplina que combina el aeróbic con movimientos de baile y jazz). Con calentadores puestos, por supuesto", añadió Johnny siguiéndole la broma a su amigo.

"Eso es, con calentadores y nada más", remató Paul.

La buena química del dúo de actores quedó patente en el set de rodaje, donde cada uno no dudaba en burlarse del otro cada vez que se veían obligados a grabar una escena particularmente arriesgada.

"Esas situaciones que son de alguna manera horrendas, ver esa reacción tan honesta y real de la gente, me mata de risa. Ver a Paul, por ejemplo, preparándose para que le hicieran arder en llamas... ¡fue el mejor día de mi vida! Fue la cosa más divertida del mundo", explicó Johnny.

"Recuerdo que me estaban poniendo una especie de gelatina de gasolina por encima y que durante todo ese tiempo no podía dejar de mirar a Johnny mientras sacudía la cabeza. Pero Johnny se ríe siempre que alguien se hace daño, con la excepción de sus propios hijos, y eso también me incluye a mí", aseguró Paul.

Por: BangShowbiz