Johnny Depp está en contra de que los actores se conviertan en músicos

El popular Johnny Depp (51) no tiene ninguna intención de convertirse en la próxima estrella del rock ya que encuentra 'repugnante' que algunos actores hagan música y, de manera inmediata, tengan fans solo porque antes han aparecido en películas.

"La sola idea me parece repugnante. Me enferma", declaró el intérprete al periódico The Sun.

Parece claro entonces que hay que descartar que Depp pueda cambiar de gremio, a pesar de que demostró sus habilidades como cantante en la cinta 'Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet' en el año 2007.

"Odio la idea de: 'Ven a verme tocar la guitarra porque me has visto en 12 películas'".

Sin embargo, que Depp piense esto no quita para que anteriormente haya compartido escenario con figuras de la música, como Oasis, Marilyn Manson, Keith Richards y Ryan Adams, con los que ha tocado la guitarra.

"La música es todavía parte de mi vida... pero no oirás jamás a la banda de Johnny Deep. Eso no existirá nunca", concluyó.