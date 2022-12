John Travolta explica por qué pronunció mal el nombre de Idina Menzel

El actor John Travolta ha revelado por fin la serie de casualidades que precedieron al momento en que pronunció mal el nombre de la cantante Idina Menzel -a quien se refirió como Adele Dazeem- al presentar su actuación en la edición de los Óscar 2014.

"La verdad es que me esperaban entre bambalinas y se estaba acercando ya mi momento de salir y de repente un asistente me agarró y me dijo: 'Sales en un minuto'. Me quedé en plan: 'Y qué ha pasado con eso de dentro de 15 minutos'. No me explicaron nada. Más tarde me enteré de que mi asistente se había quedado encerrado en un ascensor y no podía comunicarse con nadie, así que su suplente vino a buscarme. Según me dirigía al backstage me encontré con Goldie Hawn. Es sexy, carismática, preciosa y me dejó deslumbrado, enamorado de ella, e hizo que se me olvidara mi parte. Y justo después me dijeron: 'Te toca'. Y añadieron: 'Por cierto, hemos cambiado el nombre de Idina a una transcripción fonética'. Así que salí al escenario y llegué a la parte con su nombre y en mi mente solo podía pensar: '¿Cuál es este nombre? No lo conozco'. Estaba escrito fonéticamente y yo no lo había ensayado así", explicó el intérprete en el programa 'Jimmy Kimmel Live: After the Oscars' tras la ceremonia de la Academia de cine celebrada este domingo en Los Ángeles, para responder divertido cuando el presentador le preguntó si todo había sido culpa de Goldie: 'Puede que sí...'.

Travolta también quiso dejar claro que el incidente no supuso ningún motivo de tensión entre él e Idina.

"Lo mejor de todo, e Idina está de acuerdo conmigo, es que tuvo uno de los mejores años de su carrera y de su vida. ¡Y me lo atribuye a mí!", aseguró.

A pesar de no guardarle rencor, Idina no pudo resistirse a vengarse del actor durante la gala de este domingo al presentarle como su "querido amigo 'Glom Gazingo'" antes de que ambos entregaran juntos el premio a Mejor Canción Original.

"Me lo merecía mi querida, preciosa e inmensamente talentosa Idina Menzel", reconoció Travolta una vez en el escenario.

"Ahí lo tienes. No es que vaya a ser algo que me persiga durante el resto de mi vida", le contestó la cantante, a lo que el actor respondió: 'Dímelo a mí...".