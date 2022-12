John Legend teme que los realities destruyan su matrimonio

El rapero John Legend, íntimo amigo de Kanye West y su prometida Kim Kardashian, ha rechazado protagonizar un programa similar a 'Keeping Up With The Kardashians' junto a su mujer Chrissy Teigan porque considera que es poco "sano" además de peligroso para su relación.

"No queremos exponer nuestra relación en la televisión, creo que ya compartimos lo suficiente tal como estamos. Creo que hay muchos tipos distintos de televisión sin guion y me parece que Chrissy tiene muchas ganas de hacer la correcta, no del tipo 'Vamos a ver el matrimonio de John y Chrissy'. No es sano para nuestra relación", confesó el cantante en exclusiva a la agencia BANG Showbiz.

Pese a su opinión en cuanto a la telerrealidad, John insiste en que no aconseja a su amigo Kanye en lo que respecta su vida social y respeta la decisión del rapero de aparecer en el programa del clan Kardashian para el episodio especial en el que propuso matrimonio a Kim. Sin embargo, considera que la familia, incluyendo a la pequeña North (8 meses), estaría mejor sin multitud de cámaras registrando cada uno de sus movimientos.

"No conozco cuáles son los planes de Kanye en lo que respecta al programa. Hasta ahora, sus apariciones han sido mínimas y no siempre han tenido que ver exclusivamente con su relación. Es muy difícil hacer algo así en televisión y sí, creo que es peligroso para una relación", concluyó.